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2 ноября, 22:37

Байден заявил, что войска США останутся в Польше "надолго"

Американские войска останутся в Польше "надолго". Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Лавров: Россию тревожит желание Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США

Лавров: Россию тревожит желание Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США

"Они там надолго", — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналиста.

В ответ на российскую спецоперацию на Украине США увеличили свой воинский контингент в Европе, в том числе на восточном фланге НАТО. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантических альянс нарастил свою группировку в Восточной и Центральной Европе в 2,5 раза, теперь она насчитывает более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе эта цифра снова вырастет.

Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Россией

Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Россией

Ранее издание Modern Diplomacy писало, что Польшу уличили в подготовке спецоперации по захвату Западной Украины. По словам авторов статьи, Варшава собирается ввести войска, чтобы затем провести там референдум о вхождении занятых регионов в состав Польши. Всё это будет сделано к тому моменту, когда ВСУ потерпят полное поражение в конфликте с РФ.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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