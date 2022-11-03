Байден заявил, что войска США останутся в Польше "надолго"

В ответ на российскую спецоперацию на Украине США увеличили свой воинский контингент в Европе, в том числе на восточном фланге НАТО. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантических альянс нарастил свою группировку в Восточной и Центральной Европе в 2,5 раза, теперь она насчитывает более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе эта цифра снова вырастет.