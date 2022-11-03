Зима близко: Врач перечислил самые "популярные" ноябрьские травмы

Из-за первой наледи, пришедшей вместе с холодами, начало увеличиваться число случаев травмирования среди людей. Многие с непривычки теряют уверенность при выходе на улицу и падают на скользкой поверхности. Причём чаще всего ломают лучевую кость и шейку бедра. Об этом Лайфу рассказал травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии, к.м.н. Максим Саутин.

Он рассказал, что нередко травмы получают автомобилисты, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Однако более опасным специалист считает увечье, полученное при падении на улице.

"Когда человек поскальзывается, падает с опорой на руки или падает на бок. И здесь, соответственно, мы сталкиваемся с самой частой травмой, получаемой при падении. Это перелом верхней конечности или так называемый перелом лучевой кости в типичном месте", — отметил медик.

По его словам, сейчас большинство таких переломов рекомендуется оперировать, но можно обойтись и без этого. Правда, в таком случае есть вероятность повторного обращения к ортопеду-травматологу для коррекции деформации кости.

Другая частая травма — это перелом шейки бедра. Её легко получить при падении на бок. Наиболее опасна она для пожилых людей: так как люди старшего возраста больше подвержены остеопорозу, такая травма случается у них очень часто и в абсолютном большинстве случаев лечится хирургически при помощи специальных имплантов, пояснил врач. Он добавил, что травмы верхних и нижних конечностей в любом случае лечатся хорошо и корректируются в опытных руках ортопеда-травматолога.