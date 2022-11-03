Кулеба назвал исполнителями теракта в акватории Севастополя "людей доброй воли"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, кто стоит за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. По его словам, это сделали "люди доброй воли".
"Люди доброй воли", — отметил он в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец". После этого теракта Россия приостановила участие в зерновой сделке, однако накануне возобновила — после получения гарантий от Киева.
ТАСС / Lev Radin / Pacific Press / ZUMA