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3 ноября, 10:11

Кулеба назвал исполнителями теракта в акватории Севастополя "людей доброй воли"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, кто стоит за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. По его словам, это сделали "люди доброй воли".

"Люди доброй воли", — отметил он в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Ответ за Севастополь: Путин объяснил удары по инфраструктуре на Украине

Ответ за Севастополь: Путин объяснил удары по инфраструктуре на Украине

Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец". После этого теракта Россия приостановила участие в зерновой сделке, однако накануне возобновила — после получения гарантий от Киева.

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ТАСС / Lev Radin / Pacific Press / ZUMA

Александра Вишнякова

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