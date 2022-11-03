Адвокат Караулова сообщил, что журналист проходит по делу в качестве свидетеля

Журналист Андрей Караулов, который сообщил об обысках в его доме, проходит по делу о клевете в качестве свидетеля. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Александр Обозов.

"Я на месте обыска. Да", — сказал адвокат, отвечая на вопрос, действительно ли журналист проходит в статусе свидетеля.

По словам Обозова, в обыске участвует около 15 человек, в том числе кинологи с двумя собаками. Животные осмотрели каждый угол дома, наркотиков и взрывных устройств не обнаружили. Также среди участников сотрудники по борьбе с экстремизмом, а по периметру участка загородного дома стоят полицейские машины и вооружённые люди в бронежилетах и масках.