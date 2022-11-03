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3 ноября, 10:05

Адвокат Караулова сообщил, что журналист проходит по делу в качестве свидетеля

Журналист Андрей Караулов, который сообщил об обысках в его доме, проходит по делу о клевете в качестве свидетеля. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Александр Обозов.

"Я на месте обыска. Да", — сказал адвокат, отвечая на вопрос, действительно ли журналист проходит в статусе свидетеля.

По словам Обозова, в обыске участвует около 15 человек, в том числе кинологи с двумя собаками. Животные осмотрели каждый угол дома, наркотиков и взрывных устройств не обнаружили. Также среди участников сотрудники по борьбе с экстремизмом, а по периметру участка загородного дома стоят полицейские машины и вооружённые люди в бронежилетах и масках.

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Ранее Андрей Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск. По его словам, причиной тому стало заявление от главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Сам же журналист сейчас в Дубае, где готовится к операции на сердце.

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ТАСС / Максим Шеметов

Юлия Архипова

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