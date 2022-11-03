Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом записала видеообращение после освобождения блогера
Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом обрадовалась выходу блогера из колонии
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артёмова появилась на публике и прокомментировала выход блогера из колонии. Сейчас женщина передвигается с костылём.
Пострадавшая в ДТП с Билом рада выходу блогера из колонии. Видео © LIFE
"Я думаю, сегодня долгожданный день для него и для его семьи. Я понимаю, что такое быть в разлуке очень долгое время, сама полгода не была дома, поэтому сегодня у него наверняка суета. Зла я не держу, Эдвард Бил мне не враг, камни в него бросать тоже не буду", — сказала Артёмова.
Пострадавшая выразила надежду, что блогер начнёт новую жизнь с переформатирования и переоценки ценностей.
Пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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