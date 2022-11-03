Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом записала видеообращение после освобождения блогера

"Я думаю, сегодня долгожданный день для него и для его семьи. Я понимаю, что такое быть в разлуке очень долгое время, сама полгода не была дома, поэтому сегодня у него наверняка суета. Зла я не держу, Эдвард Бил мне не враг, камни в него бросать тоже не буду", — сказала Артёмова.