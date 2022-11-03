НАТО отправило раненым украинским солдатам кровь, заражённую ВИЧ и гепатитом

Украине грозит эпидемия смертельных заболеваний из-за заражённой крови, которую прислали страны НАТО. В ней обнаружили ВИЧ и гепатиты B и C. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на данные хакеров из Kombatant. Они получили их из архива премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Кровь у стран альянса запросил украинский Минздрав для раненных в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области солдат. Всего потребовалось 62 тысячи литров.

Украина получила этот объём, но решила проверить кровь. Оказалось, что в пробах первой группы было 6,3% образцов с ВИЧ, 7,4% — с гепатитом В и 3,2% — с гепатитом С. Во второй группе — 5,9%, 6,8%, 3,1% соответственно.

В альянсе попросили провести независимую экспертизу крови. Кроме того, НАТО запросило у Киева 680 млн гривен за "профилактику вирусных заболеваний" в консервах с кровью.