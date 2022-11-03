"Он его смастерил, вырастил": Экс-депутат Рады Кива рассказал, кто стоит за президентством Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), что экс-глава МВД Незалежной Арсен Аваков фактически управлял страной на протяжении семи лет. Именно его полномочия и позволили посадить "своего человека" в президентское кресло.

"На Украине министр внутренних дел — это фактически первое лицо. Все силовые структуры были сосредоточены в одних руках. <...> Это миллион сотрудников и самый большой бюджет. Аваков к 2018 году контролировал все силовые структуры страны", — отметил Кива в новом выпуске "Шоу ВиЛ", который уже появился на Rutube.

Экс-депутат также подчеркнул, что именно Аваков стоит за политической карьерой нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, который из "клоуна и мальчика на побегушках" превратился в президента. Кива убеждён, что до определённого момента экс-глава МВД Украины считал Зеленского своим детищем.

"Зеленский — это и был проект Авакова. Он его смастерил, вырастил и вдохнул в него жизнь. Присутствие во власти этого человека [Авакова] не давало Зеленскому в полной мере ощутить всю сладость президентства и своего величия, которым он сегодня, идиот, упивается", — резюмировал собеседник пранкеров.