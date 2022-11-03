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3 ноября, 09:30

Аваков рассказал Вовану и Лексусу о непрофессионализме властей Украины

Экс-глава МВД Украины Аваков заявил о критической ситуации в экономике Незалежной

Экономика Украины сейчас находится в критической ситуации. Об этом заявил экс-министр внутренних дел страны Арсен Аваков в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), думая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

"У нас заработная плата военным немного задерживается. Это означает, что всё идёт "с колёс". Инфляционный потолок достигнут. Нацбанк не может больше эмитировать деньги. Ситуация идёт на пределе", — рассказал Аваков пранкерам в новом выпуске "Шоу ВиЛ", который уже опубликован на Rutube.

Он добавил, что платежи в казначействе идут с задержкой в несколько дней: внутренних поступлений налогов нет. Экс-глава МВД пояснил, что как только Нацбанк Украины перестаёт выкупать военные облигации правительства, тут же "ситуация останавливается". При этом, по его словам, необходимо ювелирное профессиональное управление, однако в ряде областей страны его не хватает.

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Ранее председатель Ассоциации оборонных предприятий Незалежной Сергей Пашинский рассказал о некомпетентности украинской армии в обращении с американским оружием. Об этом он также проговорился российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), думая, что беседует с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

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RuTube / Пранкеры Вован и Лексус

Никита Осипов

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