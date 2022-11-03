Пересаженное человеку свиное сердце начинает биться в два раза медленнее

Пересаженное в человеческий организм свиное сердце меняет ритм биения. К такому выводу пришли учёные Американской ассоциации сердца, их исследование опубликовано на медицинском портале abstractsonline.com.

В январе этого года медикам удалось пересадить человеку модифицированное свиное сердце. После операции состояние 57-летнего американца улучшилось на семь дней, однако затем ему резко стало плохо. В итоге было зафиксировано отторжение органа, из-за чего впоследствии наступила смерть пациента. По мнению врачей, указанный клинический случай поставил перед трансплантологами очередную проблему.

Оказалось, ритм биения пересаженного свиного сердца удлинился после трансплантации почти в два раза. Временные интервалы PR, QRS и QT для сердца нормальной свиньи составляют 50–120 миллисекунд (мс), 70–90 мс и 260–380 мс. При этом в теле человеческого организма показатели составляли 190 мс, 138 мс и 538 мс соответственно. Как итог пациента вновь поразил миокардит.