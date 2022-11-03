Врачи перечислили заболевания, при которых стоит воздержаться от хурмы

Нельзя есть хурму людям, у которых наблюдается склонность к запорам, а также при выраженном обострении геморроя. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" рассказала врач – диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Хурма способствует замедлению кишечной деятельности, что осложняет течение этих заболеваний или приводит к их рецидивам", — сказала специалист.

Хурма в излишнем количестве также может обострить ряд и других серьёзных заболеваний, например обострение или появление дивертикулёза, а всё из-за большого содержания грубых волокон. А ещё этот фрукт может навредить при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях. В этом случае тоже следует сократить количество потребления хурмы. Врач – эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев добавил, что фрукт провоцирует пищевой камень.

"Безоар образуется за счёт дубильных свойств продукта. Является серьёзной патологией, которая может привести к летальному исходу", — рассказал он.