Врачи перечислили заболевания, при которых стоит воздержаться от хурмы
Диетолог Дианова: Хурма противопоказана при обострении геморроя и склонности к запорам
Нельзя есть хурму людям, у которых наблюдается склонность к запорам, а также при выраженном обострении геморроя. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" рассказала врач – диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
"Хурма способствует замедлению кишечной деятельности, что осложняет течение этих заболеваний или приводит к их рецидивам", — сказала специалист.
Хурма в излишнем количестве также может обострить ряд и других серьёзных заболеваний, например обострение или появление дивертикулёза, а всё из-за большого содержания грубых волокон. А ещё этот фрукт может навредить при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях. В этом случае тоже следует сократить количество потребления хурмы. Врач – эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев добавил, что фрукт провоцирует пищевой камень.
"Безоар образуется за счёт дубильных свойств продукта. Является серьёзной патологией, которая может привести к летальному исходу", — рассказал он.
А ранее гастроэнтеролог Илона Качмазова предупредила об опасности вяжущей хурмы. При этом врач обратила внимание, что хурма и корольки являются плодами одного и того же дерева, растущего в южных регионах. Основное отличие между двумя фруктами заключается во вкусе: хурма из-за высокого содержания танина более вяжущая, в отличие от королька.
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