Фитнес-коуч дала советы новичкам, как не превратить первую тренировку в зале в последнюю

Часто фитнес-тренировки воспринимаются как мучение, которое не оказало должного эффекта в короткий срок. Однако если правильно подготовиться к ним, то спорт не покажется таким изнуряющим. Как это сделать, рассказала Лайфу фитнес-коуч Виктория Воскобойникова.

"Настораживает именно то, что воспринимается это (фитнес. — Прим. Лайфа) как мучение, которое не оказалось волшебной таблеткой, помогающей от некой проблемы. Здесь как раз и кроется вся суть неприятия: то, что не понравилось, не может стать частью и стилем жизни, а значит, и устойчивого результата можно не ждать", — подчеркнула она.

По словам эксперта, изначально следует решиться действовать, поставить цель и оценить уровень подготовки. Сложности возникают иногда и на этом моменте. Чтобы избежать ошибки, стоит сразу же обратиться к профессионалу, который поможет правильно выстроить трек развития и методы достижения цели. Воскобойникова также дала советы, которые помогут в начале фитнес-путешествия.

Ставить реальные цели. Фитнес-коуч призывает вспомнить, что на всё требуется время, поэтому не стоит ждать мгновенного эффекта. К тому же нужно быть готовым вложить труд в здоровье.

Придерживаться удобных и посильных вариантов в поиске фитнес-зала. Он должен быть в географической доступности. Нужно помнить, что от дома или работы придётся потратить время на дорогу, поэтому стоит отдать предпочтение близким по расположению местам.

Отказаться от максимализма. По словам Воскобойниковой, лучше заниматься регулярно, чем много за один раз, но редко.

Посетить пробные занятия. Это поможет понять, насколько комфортна атмосфера. Важно пообщаться с тренером, постараться понять его компетентность.

Остановиться на наиболее подходящем варианте и составить график посещения. Причём, подчеркнула эксперт, расписание следует составить не по остаточному принципу, а как важную часть своих дел.

"Это ваш проект, это ваша работа над собой, это ваша инвестиция в здоровье. Так что начало любого успешного дела — это правильно поставленная цель и оптимальный путь!" — добавила Воскобойникова.