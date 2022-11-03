Тревожность и обидчивость оказались "симптомами" нехватки секса у женщин

У женщины во время секса происходит перезагрузка нервной, мышечной и гормональной систем, от этого она чувствует себя более расслабленной и более чувственной. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сексолог Ольга Савская. А вот отсутствие регулярной половой жизни негативно сказывается и на психоэмоциональном и гормональном статусе женщин, а также на её взаимоотношениях с партнёром.

"Во время близости вырабатывается очень много необходимых гормонов-нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин, который тоже способствует состоянию спокойствия и большей привязанности к партнёру. И, когда возникает его нехватка, женщина чувствует себя раздражительной, может быть более агрессивной либо, наоборот, депрессивной, и появляется больше конфликтов, потому что есть ощущение отдаления от партнёра, появляются обиды", — объясняет собеседница Лайфа.

Имея полноценную сексуальную жизнь, женщина лучше контактирует со своим телом, а вот когда близость отсутствует, представительница прекрасного пола больше сосредоточена на внешнем, а не на своих ощущениях. Это приводит к повышению тревожности, к беспокойству и снижению чувствительности, предупреждает эксперт.