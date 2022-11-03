Тревожность и обидчивость оказались "симптомами" нехватки секса у женщин
Сексолог Савская объяснила, почему количество ссор в паре напрямую связано с сексуальной активностью
У женщины во время секса происходит перезагрузка нервной, мышечной и гормональной систем, от этого она чувствует себя более расслабленной и более чувственной. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сексолог Ольга Савская. А вот отсутствие регулярной половой жизни негативно сказывается и на психоэмоциональном и гормональном статусе женщин, а также на её взаимоотношениях с партнёром.
"Во время близости вырабатывается очень много необходимых гормонов-нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин, который тоже способствует состоянию спокойствия и большей привязанности к партнёру. И, когда возникает его нехватка, женщина чувствует себя раздражительной, может быть более агрессивной либо, наоборот, депрессивной, и появляется больше конфликтов, потому что есть ощущение отдаления от партнёра, появляются обиды", — объясняет собеседница Лайфа.
Имея полноценную сексуальную жизнь, женщина лучше контактирует со своим телом, а вот когда близость отсутствует, представительница прекрасного пола больше сосредоточена на внешнем, а не на своих ощущениях. Это приводит к повышению тревожности, к беспокойству и снижению чувствительности, предупреждает эксперт.
"У одиноких женщин этот процесс включается сильнее, потому что, если у неё нет мужчины, могут запускаться программы "я никому не нужна", "я не сексуальная" — и падает самооценка", — говорит Савская.
Ранее Лайф писал, что раздражительность, нарушение сна и переедание (либо тяга к сладкому и мучному) указывают на то, что мужчине не хватает секса. Регулярная половая жизнь за счёт действия гормонов оказывает обезболивающий эффект, помогает профилактике простудных заболеваний, практически вдвое снижает риск инсульта и на 40% риск развития сахарного диабета. Кроме того, сексологи дали совет, как не разрушить брак в попытке вернуть страсть в отношения.