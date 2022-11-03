Популярный тренд на осветление бровей может стоить модницам волос

Мода не стоит на месте, а смелые эксперименты с внешностью становятся всё более распространёнными. Так, например, в 2022 году особую популярность получило осветление бровей на несколько тонов, чтобы создать видимость их отсутствия. Однако не все модницы, пытаясь быть в тренде, прибегают к помощи специалистов. Бровист и ламимейкер Юлия Деулина рассказала Лайфу, с какими проблемами можно столкнуться, проводя подобную процедуру в домашних условиях.

"Осветление подразумевает максимальное вскрытие базы и агрессивное действие на волос. При неправильном применении осветлителя, желании выбелить волос, а также использовании продуктов для волос на бровях результатом такой процедуры станет истончение волос, вплоть до их выпадения", — сказала специалист.

При этом Деулина отметила, что такое осветление поможет при выравнивании тона в случае, когда природный оттенок бровей холоднее оттенка волос на голове. По словам эксперта, с помощью подобной процедуры можно смягчить взгляд, но только если осветление происходит на два-три тона. Кроме того, так можно покрасить брови в более яркие цвета, но в этом случае требуется тонирование.

Специалист подчеркнула, что осветление выполняется с помощью специальной пудры или пасты совместно с оксидом. При этом каждый производитель разрабатывает компоненты, подходящие друг другу, поэтом запрещено смешивать для использования вещества разных фирм. Деулина пояснила, что в составе осветляющих средств различаются активные компоненты: у одних время выдержки — 7–8 минут, у других — не более 5 минут.

Она также отметила, что в случае осветления тёмных бровей при отрастании корни будут выделяться своим родным цветом, а это выглядит эстетически некрасиво.

"Данную процедуру следует проводить исключительно в салоне. Специалист подберёт для вас подходящий косметический комплекс с питанием, подскажет необходимую степень осветления для вашего типажа и посоветует средства для домашнего ухода. Питательная маска, масла или сыворотки помогут защитить брови после процедуры при ежедневном уходе. Осветление бровей можно проводить не чаще чем раз в два-три месяца: до полного обновления волоса", — заключила эксперт.