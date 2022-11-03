Белый цвет полнит, а бижутерия - только для молодёжи: В какие мифы о красоте верят россияне

70% россиян верят в мифы о красоте и моде. Многие женщины уверены, что некоторые вещи хорошо смотрятся только на стройных, а мужчины — что нужно много денег, чтобы хорошо выглядеть. Сервис объявлений Юла провёл опрос и выяснил, в какие популярные мифы о моде верят россияне. Итоги исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Выяснилось, что больше всего последователей у мифа о том, что серебро и золото нельзя носить вместе — так считают 21% опрошенных. Ещё 16% модников убеждены, что бижутерию можно носить лишь до 30 лет. Столько же уверены, что белый цвет полнит, а чёрный стройнит.

Мифы про одежду и особенности фигуры оказались самыми распространенными среди россиянок. Так, 18% респонденток считают, что многие вещи смотрятся хорошо только на худых людях. А 20% опрошенных модниц рекомендовали бы отказаться высоким девушкам от каблуков.

Также установлено, что мужчины в вопросах моды более прагматичны. Для них важна стоимость вещей, так как они уверены, что качество гардероба зависит от количества потраченных денег. По данным исследования, большинство мужчин редко экспериментируют с одеждой — примерно каждый десятый (8%) убеждён, что нельзя сочетать в одном образе несколько цветов.

При выборе гардероба 30% россиян ориентируются только на собственные предпочтения, а каждый пятый следит за рекомендациями блогеров в соцсетях. Причём чаще к советам блогеров прислушиваются именно женщины, тогда как мужчины полностью доверяют вторым половинкам. К мнению друзей в вопросах моды и стиля прислушивается лишь 9% опрошенных.

Участники опроса назвали ещё один миф о моде: почти треть (30%) не верят, что дорогая вещь — более качественная. Но большинство соглашается с убеждением о том, что мода стоит дорого. 18% столичных ценителей моды считают, что одеваться стильно можно только за большие деньги. Такой дорогой подход к моде, который некоторые респонденты назвали “Московским”, в Санкт-Петербурге разделяют в два раза меньше опрошенных (лишь 10%). В других городах России их доля ещё меньше: в Калининграде только 14%, а в Казани только и 6% респондентов.