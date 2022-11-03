Режет по живому: Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter

Они информируют, что под сокращение попадёт примерно 3,7 тысячи работников Twitter, при том, что текущий штатный состав включает в себя 7,5 тысяч человек. Тем сотрудникам, кого не коснётся увольнение, больше не будет разрешено работать удалённо. Источники агентства поясняют, что эти меры направлены на понижение расходов.