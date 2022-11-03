Режет по живому: Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter
Bloomberg: Маск решил сократить половину сотрудников Twitter для снижения расходов
Американский миллиардер Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, собирается уволить примерно половину всех сотрудников компании. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.
Они информируют, что под сокращение попадёт примерно 3,7 тысячи работников Twitter, при том, что текущий штатный состав включает в себя 7,5 тысяч человек. Тем сотрудникам, кого не коснётся увольнение, больше не будет разрешено работать удалённо. Источники агентства поясняют, что эти меры направлены на понижение расходов.
Напомним, 28 октября Илон Маск возглавил "Твиттер", отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру Twitter. А за неделю до этого сообщалось, что предприниматель собирается уволить 75% сотрудников компании в случае приобретения соцсети.
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