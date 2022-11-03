Страшное видео: Автомобиль на полной скорости протаранил толпу протестующих людей

В результате наезда автомобиля на толпу сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару пострадало минимум 16 человек. Граждане в этот момент протестовали против результатов выборов главы государства. Об этом сообщает портал G-1 со ссылкой на правоохранительные органы. Кадры с моментом наезда машины на людей появились в соцсетях.

Момент наезда автомобиля на толпу протестующих. Видео © Twitter / EmmaRincon

Инцидент произошёл, когда протестующие находились на проезжей части автотрассы. Сторонники действующего президента перекрывают дороги с минувшего воскресенья.

"Мы вели переговоры с манифестантами о том, чтобы они полностью разблокировали дорогу. Переговоры шли мирно, но затем они полностью перекрыли проезжую часть. Сила к ним не применялась, но один водитель вдруг направился [на автомобиле] в сторону толпы и сшиб людей", — цитирует портал капитана военной полиции муниципалитета Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Маурисиу Кавалари.

Среди пострадавших — по меньшей мере двое детей и трое полицейских. По словам представителя правоохранительных органов, пострадавших отвезли в местные больницы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Водитель и пассажир автомобиля были задержаны.

Ранее в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару — 49,1%. После объявления результатов по всей стране начались локальные перекрытия дорог сторонниками Болсонару, которые со временем приобрели национальный масштаб.

Позднее сам Болсонару заявил, что акции протеста "стали следствием возмущения и ощущения несправедливости в связи с выборными процессами", однако попросил своих сторонников выражать протест мирно, не устраивая неудобств другим соотечественникам. Политик также призвал демонстрантов разблокировать дороги.