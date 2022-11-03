Страшное видео: Автомобиль на полной скорости протаранил толпу протестующих людей
В Бразилии авто въехало в толпу протестующих против избранного президента
В результате наезда автомобиля на толпу сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару пострадало минимум 16 человек. Граждане в этот момент протестовали против результатов выборов главы государства. Об этом сообщает портал G-1 со ссылкой на правоохранительные органы. Кадры с моментом наезда машины на людей появились в соцсетях.
Момент наезда автомобиля на толпу протестующих. Видео © Twitter / EmmaRincon
Инцидент произошёл, когда протестующие находились на проезжей части автотрассы. Сторонники действующего президента перекрывают дороги с минувшего воскресенья.
"Мы вели переговоры с манифестантами о том, чтобы они полностью разблокировали дорогу. Переговоры шли мирно, но затем они полностью перекрыли проезжую часть. Сила к ним не применялась, но один водитель вдруг направился [на автомобиле] в сторону толпы и сшиб людей", — цитирует портал капитана военной полиции муниципалитета Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Маурисиу Кавалари.
Среди пострадавших — по меньшей мере двое детей и трое полицейских. По словам представителя правоохранительных органов, пострадавших отвезли в местные больницы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Водитель и пассажир автомобиля были задержаны.
Ранее в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару — 49,1%. После объявления результатов по всей стране начались локальные перекрытия дорог сторонниками Болсонару, которые со временем приобрели национальный масштаб.
Позднее сам Болсонару заявил, что акции протеста "стали следствием возмущения и ощущения несправедливости в связи с выборными процессами", однако попросил своих сторонников выражать протест мирно, не устраивая неудобств другим соотечественникам. Политик также призвал демонстрантов разблокировать дороги.
Ранее сообщалось, что Лула да Силва обозначил свою главную задачу на посту президента Бразилии. Он заявил, что в первую очередь будет бороться с голодом в стране. Российский лидер Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах.
Twitter / EmmaRincon