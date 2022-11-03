Автоэксперт объяснил, где россиянам обслуживать машины уходящих марок

После того как некоторые зарубежные автопроизводители начали уходить с российского рынка, перед автомобилистами встал вопрос технического обслуживания машин, изготовленных этими компаниями. Как им быть, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

По словам автоэксперта, владельцам иномарок не нужно опасаться, что после ухода с российского рынка Renault, Nissan и Mercedes-Benz им негде будет ремонтировать авто и проходить техобслуживание.

"Дилеры этих марок остались в стране и продолжают обслуживать машины. По параллельному импорту или по каким-то своим договорённостям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли", — сказал Ракитин в беседе с радио Sputnik.