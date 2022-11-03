Автоэксперт объяснил, где россиянам обслуживать машины уходящих марок
Эксперт Ракитин: После ухода компаний из России дилеры продолжают обслуживать иномарки
После того как некоторые зарубежные автопроизводители начали уходить с российского рынка, перед автомобилистами встал вопрос технического обслуживания машин, изготовленных этими компаниями. Как им быть, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
По словам автоэксперта, владельцам иномарок не нужно опасаться, что после ухода с российского рынка Renault, Nissan и Mercedes-Benz им негде будет ремонтировать авто и проходить техобслуживание.
"Дилеры этих марок остались в стране и продолжают обслуживать машины. По параллельному импорту или по каким-то своим договорённостям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли", — сказал Ракитин в беседе с радио Sputnik.
Как отметил специалист, дилерские компании продолжают обслуживать автомобили вне зависимости от модели авто. В будущем монобрендовым сервисным центрам нужно будет переходить на ремонт и техобслуживание автомобилей разных марок, подытожил Ракитин.
Напомним, с 4 марта приостановил производство японский автопроизводитель Toyota. Там подчеркнули, что решение связано с перебоями поставок комплектующих. Компания Renault свернула производство в России до 5 марта. А компания Nissan объявила об остановке работы своего завода в Петербурге 7 марта, почти сразу после начала спецоперации на Украине.
ТАСС / Антон Белицкий