Видеоблогер Аня Покров попала в ДТП и сразу обратилась к фанатам
Известный блогер Аня Покров попала в аварию в США
Блогер Аня Покров и её машина после аварии. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / pokrov90, Telegram / pokrov90avocado
Известный видеоблогер Аня Покров попала в ДТП, об этом она сообщила в телеграм-канале. Девушка разместила фото своей машины, и видно, что у авто серьёзно повреждена передняя часть. Судя по снимку, авто столкнулось с грузовиком. Как заявила блогер, она в результате аварии не пострадала.
"И как в такие моменты не верить в судьбу… Да уж... Со мной всё хорошо", — написала Покров.
Блогер Аня Покров попала в ДТП. Фото © Telegram / pokrov90avocado
Другие подробности ДТП пока не известны. Между тем поклонники припомнили, что Покров совсем недавно ездила на своём новеньком автомобиле по Лос-Анджелесу, США. Как отмечала тиктокерша, ей нравится быстрая езда под любимую музыку.
Ранее сообщалось, что в Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах. Всё произошло на улице Фрунзе в селе Красный Яр. Всего на месте аварии было три ребёнка, один из которых успел увернуться от автомобиля.