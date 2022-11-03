НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 ноября, 00:34

Видеоблогер Аня Покров попала в ДТП и сразу обратилась к фанатам

Известный блогер Аня Покров попала в аварию в США

<p>Блогер Аня Покров и её машина после аварии. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / pokrov90, Telegram / <a href="https://t.me/pokrov90avocado/2674" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pokrov90avocado</a></p>

Блогер Аня Покров и её машина после аварии. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / pokrov90, Telegram / pokrov90avocado

Известный видеоблогер Аня Покров попала в ДТП, об этом она сообщила в телеграм-канале. Девушка разместила фото своей машины, и видно, что у авто серьёзно повреждена передняя часть. Судя по снимку, авто столкнулось с грузовиком. Как заявила блогер, она в результате аварии не пострадала.

"И как в такие моменты не верить в судьбу… Да уж... Со мной всё хорошо", — написала Покров.

Блогер Аня Покров попала в ДТП. Фото © Telegram / pokrov90avocado

Блогер Аня Покров попала в ДТП. Фото © Telegram / pokrov90avocado

Другие подробности ДТП пока не известны. Между тем поклонники припомнили, что Покров совсем недавно ездила на своём новеньком автомобиле по Лос-Анджелесу, США. Как отмечала тиктокерша, ей нравится быстрая езда под любимую музыку.

В Подмосковье водитель сбил насмерть женщину и шестилетнюю девочку

В Подмосковье водитель сбил насмерть женщину и шестилетнюю девочку

Ранее сообщалось, что в Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах. Всё произошло на улице Фрунзе в селе Красный Яр. Всего на месте аварии было три ребёнка, один из которых успел увернуться от автомобиля.

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров