Видеоблогер Аня Покров попала в ДТП и сразу обратилась к фанатам

Известный видеоблогер Аня Покров попала в ДТП, об этом она сообщила в телеграм-канале. Девушка разместила фото своей машины, и видно, что у авто серьёзно повреждена передняя часть. Судя по снимку, авто столкнулось с грузовиком. Как заявила блогер, она в результате аварии не пострадала.

"И как в такие моменты не верить в судьбу… Да уж... Со мной всё хорошо", — написала Покров.

Блогер Аня Покров попала в ДТП. Фото © Telegram / pokrov90avocado

Другие подробности ДТП пока не известны. Между тем поклонники припомнили, что Покров совсем недавно ездила на своём новеньком автомобиле по Лос-Анджелесу, США. Как отмечала тиктокерша, ей нравится быстрая езда под любимую музыку.