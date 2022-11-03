В Финляндии опасаются возможных сложностей из-за расширения НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто предупредил НАТО о риске столкновения с "кризисной ситуацией"
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предупреждает, что НАТО во время планирования оборонной стратегии может столкнуться со сложностями, если Хельсинки и Стокгольм одновременно не станут частью военного альянса.
"Если одновременно вступить в альянс не получится, в такой кризисной ситуации придётся задуматься, что делать дальше", — сказал министр в беседе с MTV Uutiset.
Глава МИД полагает, что между Финляндией и Швецией Турция "сделала небольшое различие", касающееся вопроса вхождения в состав блока, — это связано с тем, что Стокгольм "более проблематичен из-за курдского вопроса". Хаависто добавил, что большинство членов НАТО проводят с Турцией переговоры с целью ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе.
Он призвал НАТО поддерживать политику открытых дверей — она сейчас, по его словам, проходит серьёзное испытание.
Ранее финские источники в сфере внешней политики и безопасности сообщили газете Iltalehti, что законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, подготовленный министерствами иностранных дел, обороны, внутренних дел и канцелярией президента, не исключает размещения ядерного оружия на территории республики. Между тем протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали все страны альянса, за исключением Турции и Венгрии.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis