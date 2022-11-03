В Финляндии опасаются возможных сложностей из-за расширения НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предупреждает, что НАТО во время планирования оборонной стратегии может столкнуться со сложностями, если Хельсинки и Стокгольм одновременно не станут частью военного альянса.

"Если одновременно вступить в альянс не получится, в такой кризисной ситуации придется задуматься, что делать дальше", — сказал министр в беседе с MTV Uutiset.

Глава МИД полагает, что между Финляндией и Швецией Турция "сделала небольшое различие", касающееся вопроса вхождения в состав блока — это связано с тем, что Стокгольм "более проблематичен из-за курдского вопроса". Хаависто добавил, что большинство членов НАТО проводят с Турцией переговоры с целью ратифицикации членства Финляндии и Швеции в альянсе.