Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен раскритиковал ООН из-за ситуации на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны. При этом призванная сохранить мир ООН в нынешней ситуации вокруг Украины "демонстративно безмолвствует".

Ранее Госар пригласил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского на мирные переговоры в американский штат Аризона. Расположение штата, по его словам, обеспечит необходимую для продуктивных переговоров дистанцию как от конфликта, так и от институтов, которые призывают к продолжению военного противостояния.

"Цель письма и просьбы — предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны — и она демонстративно безмолвствует", — заявил РИА "Новости" конгрессмен, чьё письменное заявление в ответ на вопросы агентства представила его пресс-служба.

Госар также сообщил, что ответ на выдвинутую им инициативу пока не получен. Законодатель признал, что опубликованное письмо, которое адресовано к Путину и Зеленскому содержит "далеко не полный план", но необходимость деэскалации обстановки в мире "слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг".