В США назвали способ избежать прямого столкновения НАТО и России
NYT: Надзор США над военными операциями Украины позволит не допустить конфликта с Россией
Для США и их союзников настало время поучаствовать в формировании стратегических целей Украины и поиске дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан.
"Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений", — написал профессор в статье для газеты New York Times.
Как полагает автор, Киев может решиться на "стратегически неразумные" вещи, которые только усугубят ситуацию. Для предотвращения войны между НАТО и Россией нужно непосредственное участие Штатов в оперативном планировании Украины, делает вывод Купчан.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что непрекращающаяся поддержка НАТО Украины приближает столкновение альянса с РФ. Она напомнила, что сумма всей военной помощи Киеву от стран Запада перевалила отметку в 42 миллиарда долларов.
ТАСС / Zuma