В США назвали способ избежать прямого столкновения НАТО и России

Для США и их союзников настало время поучаствовать в формировании стратегических целей Украины и поиске дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан.

"Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений", — написал профессор в статье для газеты New York Times.

Как полагает автор, Киев может решиться на "стратегически неразумные" вещи, которые только усугубят ситуацию. Для предотвращения войны между НАТО и Россией нужно непосредственное участие Штатов в оперативном планировании Украины, делает вывод Купчан.