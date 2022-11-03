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2 ноября, 23:17

В США назвали способ избежать прямого столкновения НАТО и России

NYT: Надзор США над военными операциями Украины позволит не допустить конфликта с Россией

Для США и их союзников настало время поучаствовать в формировании стратегических целей Украины и поиске дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан.

"Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений", — написал профессор в статье для газеты New York Times.

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Как полагает автор, Киев может решиться на "стратегически неразумные" вещи, которые только усугубят ситуацию. Для предотвращения войны между НАТО и Россией нужно непосредственное участие Штатов в оперативном планировании Украины, делает вывод Купчан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что непрекращающаяся поддержка НАТО Украины приближает столкновение альянса с РФ. Она напомнила, что сумма всей военной помощи Киеву от стран Запада перевалила отметку в 42 миллиарда долларов.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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