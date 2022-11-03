Аваков назвал страх Зеленского причиной неизбежности противостояния с Россией

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что противостояние его страны с Россией было неизбежным. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Блогеры поинтересовались причинами неудач переговоров и в том числе нереализованной формулой Штайнмайера — механизмом поэтапной реализации ряда положений второго Минского соглашения. Аваков считает это в первую очередь нежеланием руководства Украины и лично президента Владимира Зеленского потерять своё политическое реноме.

"Ложные надежды и упрощение ситуации. В какой-то момент нужно было согласиться с формулой Штайнмайера и "подсечь" на этом Путина. Но в украинском обществе это было непопулярно. И нужно было пожертвовать частью популярности, зато выиграть как государственные руководители", — сказал Аваков.

Именно поэтому конфликт администрации президента Украины с российским лидером пошёл очень быстрым путём, уверен экс-глава МВД. По его словам, сыграть формулу Штайнмайера было реально, однако для этого нужно было заплатить частью политической репутации, и Зеленский был к этому не готов. Эта недальновидность создаст проблемы офису президента и в дальнейшем.

"Война была неизбежной, но последствий первых месяцев можно было избежать, если бы немножко слушали оппозицию, которая кричала во весь голос: "Не верьте, что будет нападение, но готовьтесь". Ряд вещей был сделан очень недальновидно. При всей моей симпатии к Зеленскому, есть вещи, за которые я не могу его похвалить. А люди, когда выйдут из бомбоубежищ, будут об этом думать. И это создаст проблему. Экономика будет разрушена полностью, это понятно. И восстанавливать её будут только предприниматели, будучи уверены, что не прилетит ракета", — заключил Аваков.