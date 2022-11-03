В Сети призвали отстранить Зеленского от должности президента после слов о ядерной войне

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что не стоит бояться ядерной войны. В том числе юзеры призвали отстранить лидера Незалежной от власти.

"Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьём и самонадеянностью", — написал один из комментаторов.

"Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждёт золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию", — подчеркнул другой.

В большей степени пользователи назвали Зеленского больным человеком. Кто-то даже призвал его "западных кукловодов" недвусмысленно сообщить украинскому лидеру о том, что он лишился рассудка. Некоторые прозвали президента эгоистом, который бросил свою страну и соотечественников в ад, а теперь хочет погрузить мир во тьму.