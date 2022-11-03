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3 ноября, 06:29

Внучка Людмилы Гурченко потеряла ребёнка

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королёва потеряла ребёнка

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/aChaliapin/569" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прохор Шаляпин</a></p>

Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

На третьем месяце беременности внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королёва потеряла ребёнка. Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

"Да, действительно, это так, я потеряла ребёнка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое", — сказала она.

Изначально о трагедии сообщил известный певец Прохор Шаляпин. В соцсетях он выразил слова поддержки 39-летней внучке Гурченко. По словам Шаляпина, выкидыш случился в результате падения на даче.

"Мы с Ларисой Копёнкиной полторы недели назад ездили к Лене в гости на знаменитую дачу Людмилы Гурченко в деревню Глаголево. И пока мы с Ларисой болтали на кухне, Лена споткнулась и упала", — написал он.

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Ранее Лайф рассказывал историю, как беременная россиянка потеряла ребёнка и оказалась под ИВЛ, попав в больницу перед выходными. Супруг девушки сообщил, что за два дня врачи не предоставили ей должного ухода, а на работу вышли лишь в понедельник. Он уверен, что именно медики виноваты во внутриутробной смерти плода.

Светлана Оперук

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