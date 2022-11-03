Внучка Людмилы Гурченко потеряла ребёнка

На третьем месяце беременности внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королёва потеряла ребёнка. Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

"Да, действительно, это так, я потеряла ребёнка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое", — сказала она.

Изначально о трагедии сообщил известный певец Прохор Шаляпин. В соцсетях он выразил слова поддержки 39-летней внучке Гурченко. По словам Шаляпина, выкидыш случился в результате падения на даче.

"Мы с Ларисой Копёнкиной полторы недели назад ездили к Лене в гости на знаменитую дачу Людмилы Гурченко в деревню Глаголево. И пока мы с Ларисой болтали на кухне, Лена споткнулась и упала", — написал он.