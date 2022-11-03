Без "Барселоны", "Ювентуса" и "Атлетико": Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
После завершения группового этапа Лиги чемпионов стали известны все 16 команд, которые продолжат участие в плей-офф.
Среди сеянных команд (занявших первое место в группе) оказались "Бавария", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Наполи", "Порту", "Бенфика" и "Реал". Несеянными (вышли со второго места) стали "Брюгге", дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт", "Интер", "Милан", "Лейпциг", "Ливерпуль" и "ПСЖ".
Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 7 ноября. Первые матчи этой стадии состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные — 7, 8, 14 и 15 марта.
Ранее Лайф писал, что ФК "Рейнджерс" установил антирекорд ЛЧ по разнице забитых и пропущенных голов на групповом этапе. За подобный результат когда-то стыдили московский "Спартак".
Сайт УЕФА