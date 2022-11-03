В Херсонской области назвали некритичной ситуацию на линии фронта

Все попытки атак Вооружённых сил Украины в Херсонской области отражаются российскими военными, большого скопления войск Незалежной на линии боевого соприкосновения не наблюдается. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что, в принципе, мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".