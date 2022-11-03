В Херсонской области назвали некритичной ситуацию на линии фронта
Стремоусов: Большого скопления ВСУ на линии фронта в Херсонской области нет
Все попытки атак Вооружённых сил Украины в Херсонской области отражаются российскими военными, большого скопления войск Незалежной на линии боевого соприкосновения не наблюдается. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что, в принципе, мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".
Стремоусов добавил, что линия обороны на данный момент держится и ситуация некритична.
Ранее власти Херсонской области сообщили об окончании вывоза жителей с правого берега Днепра. Движение гражданских транспортных средств через Днепр временно прекращено.
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