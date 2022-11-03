ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 06:03
3467

ВСУ обстреляли химический завод "Стирол" в Горловке, ранив одного человека

Мэр Горловки Приходько: Один человек пострадал при обстреле ВСУ завода "Стирол"

Вооружённые силы Украины нанесли удары по химическому заводу "Стирол" в Горловке. Пострадал один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

"Сегодня в 02:19 укронацисты подвергли обстрелу "Стирол". Один человек ранен", — написал он.

По словам Приходько, в завод попало два снаряда. В результате пострадали заводоуправление и медико-санитарная часть предприятия.

  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько

Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © Telegram / Иван Сергеевич Приходько

1 / 8
ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева
ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по жилым районам Артёмовска, чтобы обвинить Россию в агрессии. Причём всё происходило в присутствии европейских СМИ.

BannerImage

Telegram / Иван Сергеевич Приходько

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar