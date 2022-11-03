ВСУ обстреляли химический завод "Стирол" в Горловке, ранив одного человека
Мэр Горловки Приходько: Один человек пострадал при обстреле ВСУ завода "Стирол"
Вооружённые силы Украины нанесли удары по химическому заводу "Стирол" в Горловке. Пострадал один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
"Сегодня в 02:19 укронацисты подвергли обстрелу "Стирол". Один человек ранен", — написал он.
По словам Приходько, в завод попало два снаряда. В результате пострадали заводоуправление и медико-санитарная часть предприятия.
Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по жилым районам Артёмовска, чтобы обвинить Россию в агрессии. Причём всё происходило в присутствии европейских СМИ.
Telegram / Иван Сергеевич Приходько