ВСУ обстреляли химический завод "Стирол" в Горловке, ранив одного человека

Вооружённые силы Украины нанесли удары по химическому заводу "Стирол" в Горловке. Пострадал один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

"Сегодня в 02:19 укронацисты подвергли обстрелу "Стирол". Один человек ранен", — написал он.

По словам Приходько, в завод попало два снаряда. В результате пострадали заводоуправление и медико-санитарная часть предприятия.















