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3 ноября, 05:29

Около шести взрывов прогремело в Мелитополе утром 3 ноября

Несколько взрывов прогремело в городе Мелитополе Запорожской области утром 3 ноября, сообщает РИА "Новости". Как уточнили в администрации города, работала система противовоздушной обороны.

"Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", — сказано в записи в телеграм-канале администрации.

Серия взрывов произошла в районе 05:40–05:50 по местному времени.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мелитополе началась подача газа. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, отопительный сезон "идёт по плану".

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Telegram-канал Администрации Мелитополя

Артур Лапсаков

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