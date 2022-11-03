Около шести взрывов прогремело в Мелитополе утром 3 ноября

Несколько взрывов прогремело в городе Мелитополе Запорожской области утром 3 ноября, сообщает РИА "Новости". Как уточнили в администрации города, работала система противовоздушной обороны.

"Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", — сказано в записи в телеграм-канале администрации.

Серия взрывов произошла в районе 05:40–05:50 по местному времени.