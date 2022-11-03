Около шести взрывов прогремело в Мелитополе утром 3 ноября
Несколько взрывов прогремело в городе Мелитополе Запорожской области утром 3 ноября, сообщает РИА "Новости". Как уточнили в администрации города, работала система противовоздушной обороны.
"Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", — сказано в записи в телеграм-канале администрации.
Серия взрывов произошла в районе 05:40–05:50 по местному времени.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мелитополе началась подача газа. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, отопительный сезон "идёт по плану".
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