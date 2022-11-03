Число погибших при выбросе газа на шахте в Казахстане увеличилось до пяти
Количество погибших в результате выброса газа на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти. Об этом сообщили в МЧС республики.
"В 09:09 (06:09 мск) обнаружено тело пятого работника", — приводит слова представителя ведомства Руслана Иманкулова РИА "Новости".
На место происшествия выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, который возглавит комиссию по расследованию происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа, погибли четверо работников. Четверо горняков были госпитализированы, на поверхность эвакуировали более 100 человек.
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