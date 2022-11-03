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3 ноября, 04:42

Посол дал прогноз на действия нового президента Бразилии в отношении Москвы

Посол Лабецкий: Бразилия сохранит при Луле да Силве позицию неприятия антироссийских санкций

При новом президенте Луле да Силве Бразилия сохранит позицию неприятия односторонних санкций против России. С таким заявлением выступил российский посол Алексей Лабецкий. Запад, по словам дипломата, попытается привлечь Бразилию к текущей политике санкций против России.

"Но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а исходя из национальных интересов", — сказал Лабецкий, передаёт РИА "Новости".

Посол прогнозирует, что бразильская сторона останется на позициях неприятия односторонних антироссийских санкций. Дипломат подчеркнул, что для Москвы это является принципиально важным.

Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от диалога с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заявил, что в случае с зарубежными партнёрами Москва поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости взаимовыгодного сотрудничества.

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ТАСС / АР / Andre Penner

Дмитрий Алексиевич

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