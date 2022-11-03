Посол дал прогноз на действия нового президента Бразилии в отношении Москвы

При новом президенте Луле да Силве Бразилия сохранит позицию неприятия односторонних санкций против России. С таким заявлением выступил российский посол Алексей Лабецкий. Запад, по словам дипломата, попытается привлечь Бразилию к текущей политике санкций против России.

"Но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а исходя из национальных интересов", — сказал Лабецкий, передаёт РИА "Новости".

Посол прогнозирует, что бразильская сторона останется на позициях неприятия односторонних антироссийских санкций. Дипломат подчеркнул, что для Москвы это является принципиально важным.