В результате ЧП в казахстанской шахте погибли горняки

На шахте в Карагандинской области Казахстана произошёл выброс газа. В результате погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября, ориентировочно в 3 часа ночи (00:00 мск) в городе Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырёх работников", — уточнили в ведомстве, передаёт РИА "Новости".

В МЧС добавили, что поиски ещё одного работника продолжаются, ещё четверо горняков получили различные травмы и были госпитализированы. По информации ведомства, проведена эвакуация 106 работников. Для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия будет создана специальная комиссия.