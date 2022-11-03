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3 ноября, 03:34

В результате ЧП в казахстанской шахте погибли горняки

В результате выброса газа на шахте в Казахстане погибло четыре человека

На шахте в Карагандинской области Казахстана произошёл выброс газа. В результате погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября, ориентировочно в 3 часа ночи (00:00 мск) в городе Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырёх работников", — уточнили в ведомстве, передаёт РИА "Новости".

В МЧС добавили, что поиски ещё одного работника продолжаются, ещё четверо горняков получили различные травмы и были госпитализированы. По информации ведомства, проведена эвакуация 106 работников. Для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия будет создана специальная комиссия.

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Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области. В результате ЧП никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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