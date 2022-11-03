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3 ноября, 02:57

Байден: Демократия США поставлена на кон на предстоящих выборах

Президент США Джо Байден заявил, что на кону на предстоящих в Конгресс выборах находится будущее американской демократии. Своих политических оппонентов он обвинил в покушении на её устои.

По словам американского лидера, на промежуточных выборах на кон поставлена экономика, безопасность, будущее здравоохранения и социального обеспечения и демократия.

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"Это правда, мы сейчас сражаемся за демократию, за достоинство и честь, за процветание и прогресс, за саму душу Америки. Не обманывайтесь — в бюллетени вписана демократия", призвал президент.

В сторону оппонентов, сторонников республиканского экс-президента Дональда Трампа, Байден выдвинул обвинения в разжигании политического насилия. Он считает, что они намерены надавить на избирателей и попытаться посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.

Ранее директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв высказал мнение, что в том случае, если законодательная власть в США перейдёт в руки республиканцев после выборов в Конгресс, мировая ситуация может измениться. По его словам, республиканцы могут инициировать импичмент президенту Джо Байдену, если сумеют добиться большинства в обеих палатах Конгресса.

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ТАСС / АР / Evan Vucci

Юлия Коновалова

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