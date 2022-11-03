Байден: Демократия США поставлена на кон на предстоящих выборах
Президент США Джо Байден заявил, что на кону на предстоящих в Конгресс выборах находится будущее американской демократии. Своих политических оппонентов он обвинил в покушении на её устои.
По словам американского лидера, на промежуточных выборах на кон поставлена экономика, безопасность, будущее здравоохранения и социального обеспечения и демократия.
"Это правда, мы сейчас сражаемся за демократию, за достоинство и честь, за процветание и прогресс, за саму душу Америки. Не обманывайтесь — в бюллетени вписана демократия", — призвал президент.
В сторону оппонентов, сторонников республиканского экс-президента Дональда Трампа, Байден выдвинул обвинения в разжигании политического насилия. Он считает, что они намерены надавить на избирателей и попытаться посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.
Ранее директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв высказал мнение, что в том случае, если законодательная власть в США перейдёт в руки республиканцев после выборов в Конгресс, мировая ситуация может измениться. По его словам, республиканцы могут инициировать импичмент президенту Джо Байдену, если сумеют добиться большинства в обеих палатах Конгресса.
ТАСС / АР / Evan Vucci