Эксперт объяснил, как решение Сунака запретить фрекинг скажется на добыче и ценах на нефть

Решение нового премьер-министра Британии Риши Сунака запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) связано с тем, что политик старается соответствовать "зелёной повестке". При этом оно приведёт к сокращению добычи нефти и росту цен на чёрное золото. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Он пояснил, что фрекинг является технологией, которая имеет негативный экологический эффект. По словам эксперта, такой метод используют для увеличения добычи, особенно на истощённых месторождениях. Сунак решил запретить фрекинг из-за того, что он старается соответствовать "зелёной повестке", подчеркнул Суверов.

"С другой стороны, это приведёт к тому, что сократится добыча нефти, а это повлечёт рост цен на нефть. Поэтому это называют "подарком Путину", — сказал инвестстратег.