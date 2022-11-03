Российским войскам поставят новые винтовки на замену СВД

Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новейших снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Это оружие должно постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова (СВД), сообщил президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников.

"Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее", — приводит его слова РИА "Новости".

Лушников не уточнил, какое количество винтовок будет поставлено в российские Вооружённые силы. До этого он сообщал, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках и нареканий к ним нет. Государственные испытания новой винтовки завершились осенью прошлого года, позднее её рекомендовали к принятию на вооружение.