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3 ноября, 02:43

Российским войскам поставят новые винтовки на замену СВД

"Калашников" сообщил о контрактах с Минобороны на поставку винтовок Чукавина на замену СВД

Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новейших снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Это оружие должно постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова (СВД), сообщил президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников.

"Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее", — приводит его слова РИА "Новости".

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Лушников не уточнил, какое количество винтовок будет поставлено в российские Вооружённые силы. До этого он сообщал, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках и нареканий к ним нет. Государственные испытания новой винтовки завершились осенью прошлого года, позднее её рекомендовали к принятию на вооружение.

Ранее Лайф уже сообщал, что российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации на Украине партию новейших снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Она постепенно заменит в войсках ту самую СВД, основную снайперскую винтовку Вооружённых сил России.

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ТАСС / Ладислав Карпов

Иван Косицын

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