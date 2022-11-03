В Китае отреагировали на блокировку российской резолюции в ООН

Проект резолюции России в Совбезе ООН о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) не нужно было блокировать. Об этом на заседании СБ заявил зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан.

"С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. Китай глубоко обеспокоен", — сказал Шуан, передаёт РИА "Новости".

Китайский политик подчеркнул, что любые свидетельства, касающиеся КБТО, заслуживают полного внимания международного сообщества. Россия подала жалобу в Совбез и запросила начать расследование — как считает Шуан, это оправданно, легитимно и не должно было быть заблокировано.