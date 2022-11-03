Аэропорт Иркутска заработал после ликвидации последствий ЧП с самолётом Airbus

В аэропорту Иркутска освободили взлётно-посадочную полосу от самолёта, у которого при посадке повредились шасси. Воздушная гавань возобновила приём воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее Лайф сообщал, что при посадке в Иркутске у лайнера Airbus А320 "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса. Самолёт следовал из Душанбе, на его борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. Само судно, как и люди, не получило каких-либо повреждений. Из-за этого инцидента минимум 11 рейсов были направлены в Улан-Удэ и Красноярск. По данным онлайн-табло аэропорта, эти воздушные судна уже начали прибывать в Иркутск. Также из аэропорта вылетели самолёты задержанных рейсов.