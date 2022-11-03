Песков раскрыл алгоритм общения с производителями военной экипировки

Взаимодействие с производителями экипировки для российских военнослужащих ведётся по линии Минпромторга РФ и координационного совета правительства. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин собрал совещание с членами КС при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил России. Президент поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки и решать вопросы "не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" ради достижения результата.

Отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина встреча с самими производителями экипировки, Песков заявил, что этим "занимается Координационный совет и Министерство промышленности и торговли".