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3 ноября, 04:28

Вильфанд: Предстоящая зима в Центральной России будет холоднее предыдущей

Грядущая зима в центральной части России, по предварительным расчётам, ожидается холоднее, чем предыдущая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой", рассказал синоптик в беседе с "Российской газетой".

В Гидрометцентре рассказали, что зима в центре России будет холоднее предыдущей

В Гидрометцентре рассказали, что зима в центре России будет холоднее предыдущей

Метеоролог добавил, что предстоящей зимой будут и частые оттепели.

Ранее автовладельцев призвали не экономить при выборе зимней резины в преддверии наступления холодов. Дело в том, что шины — "скоропортящийся" продукт, особенно если говорить о зимних видах. Поэтому лучше не рассматривать бывшие в употреблении варианты.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Юлия Коновалова

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