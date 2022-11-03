Вильфанд: Предстоящая зима в Центральной России будет холоднее предыдущей
Грядущая зима в центральной части России, по предварительным расчётам, ожидается холоднее, чем предыдущая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой", — рассказал синоптик в беседе с "Российской газетой".
Метеоролог добавил, что предстоящей зимой будут и частые оттепели.
Ранее автовладельцев призвали не экономить при выборе зимней резины в преддверии наступления холодов. Дело в том, что шины — "скоропортящийся" продукт, особенно если говорить о зимних видах. Поэтому лучше не рассматривать бывшие в употреблении варианты.
ТАСС / Кирилл Кухмарь