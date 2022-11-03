В США испугались последствий переброски американских солдат на Украину

Переброска американских военнослужащих на территорию Украины для инспекции оружия, которое передают Киеву страны Запада, может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Такое мнение высказал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби. Несмотря на то что военные США не будут вести боевые действия, само присутствие на Украине солдат из страны альянса является значительным событием в конфликте, считает он.

"Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен", — написал Бакби у себя в статье.

Он заверил также, что американские войска будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.

"Неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО. Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией", — прогнозирует автор.

Кроме того, как считает обозреватель, власти США могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".

Ранее стало известно, что американская 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" разместилась в Румынии. Её численность — примерно 4,7 тысячи военных. В качестве мотивации такого решения Белый дом называет проведение учений в Европе. При этом командир подразделения заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Вашингтона.