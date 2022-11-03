В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии

Увеличение срочной службы в армии до двух лет поможет повысить качество подготовки военнослужащих. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, пояснив, что нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.

"В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии", — сказал Шеремет РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что предложение об увеличении срока военной службы может быть вынесено на согласование депутатов Госдумы.