Обиделись на плохие оценки: Подростки-американцы забили учительницу битами

В США расследуют убийство учительницы испанского языка, которую убили два старшеклассника из-за плохих оценок. Об этом сообщает New York Post. По данным издания, 17-летних Уилларда Миллера и Джереми Гудейла из города Фэрфилд, штат Айова, арестовали год назад.

Подросткам предъявлено обвинение в том, что они насмерть забили 66-летнюю учительницу испанского языка Нохему Грабер бейсбольной битой. Правоохранители установили, что в день убийства Миллер находился в кабинете учительницы, где обсуждал плохую оценку. После женщина отправилась на прогулку в парк, а на следующий день её тело нашли под грудой строительного мусора.

Гудейл рассказал приятелю в мессенджере, что они с Миллером убили Грабер, а подросток показал следователям это сообщение. На допросах Миллер не признавал вину в убийстве, однако позже изменил показания, заявив, что "всё знал, но участия не принимал". Миллер также признал, что его злили плохие оценки, которые ставила учительница испанского. Также в деле есть показания свидетелей, которые утверждают, что видели Миллера и Гудейла рядом с местом убийства женщины.

Суд над Гудейлом состоится 5 декабря 2022 года, суд над Миллером назначен на 30 марта 2023 года.