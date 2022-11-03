Эрдоган пообещал достроить в ноябре трубопровод в Чёрном море

В ноябре Анкара закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"BOTAŞ (госкомпания Турции. — Прим. Лайфа) в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе", — цитирует турецкого президента Habertürk.

Первые поставки газа должны прийти в Турцию в 2023 году. Эрдоган заметил, что запасы на месторождении в Чёрном море оцениваются в 540 млрд куб. м и эта цифра, вероятно, может вырасти.