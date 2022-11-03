Эрдоган пообещал достроить в ноябре трубопровод в Чёрном море
Эрдоган: Строительство газового трубопровода в Чёрном море Турция завершит в ноябре
В ноябре Анкара закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"BOTAŞ (госкомпания Турции. — Прим. Лайфа) в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе", — цитирует турецкого президента Habertürk.
Первые поставки газа должны прийти в Турцию в 2023 году. Эрдоган заметил, что запасы на месторождении в Чёрном море оцениваются в 540 млрд куб. м и эта цифра, вероятно, может вырасти.
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. Позднее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба.
ТАСС / Александр Демьянчук