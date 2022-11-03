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3 ноября, 05:08

Константинов: Антитеррористическая комиссия займётся квартирой Зеленского в Крыму

Антитеррористическая комиссия в Крыму продолжает работу по выявлению имущества иностранных граждан, совершающих недружественные действия в отношении России. Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, среди таких объектов — квартира украинского президента Владимира Зеленского.

Как он уточнил РИА "Новости", работа по формированию перечня предприятий и имущества подобных иностранных граждан и государств, подлежащего национализации, будет продолжена.

"По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия", — добавил Константинов, указав, что об окончании этой работы власти региона сообщат дополнительно.

В Крыму национализировали более 130 объектов, а также судостроительный завод и комбинат

В Крыму национализировали более 130 объектов, а также судостроительный завод и комбинат

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на территории республики национализируют компании, связанные с киевским режимом. Он также обратил внимание, что перейти в собственность республики может крымская вилла президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в посёлке Ливадия под Ялтой.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Юлия Коновалова

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