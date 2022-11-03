Константинов: Антитеррористическая комиссия займётся квартирой Зеленского в Крыму

Антитеррористическая комиссия в Крыму продолжает работу по выявлению имущества иностранных граждан, совершающих недружественные действия в отношении России. Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, среди таких объектов — квартира украинского президента Владимира Зеленского.

Как он уточнил РИА "Новости", работа по формированию перечня предприятий и имущества подобных иностранных граждан и государств, подлежащего национализации, будет продолжена.

"По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия", — добавил Константинов, указав, что об окончании этой работы власти региона сообщат дополнительно.