В Южной Корее заявили о неудачном запуске КНДР межконтинентальной ракеты
Yonhap: Запуск межконтинентальной ракеты КНДР закончился неудачей
Запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР завершился неудачей. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление южнокорейских военных.
"Полёт ракеты большой дальности Северной Кореи после отделения второй ступени не оценивается как нормальный", — заявил источник агентства.
Как уточнили в Объединённом комитете начальников штабов США, ракета была выпущена из района Сунан в Пхеньяне примерно в 07:40 (01:40 мск). Она пролетела расстояние почти 760 километров на максимальной высоте около 1920 километров, а её максимальная скорость достигла 15 Махов.
Кроме того, по оценкам военных, примерно в 8:39 (02:39 мск) из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности. Они преодолели почти 330 километров на максимальной высоте около 70 километров при максимальной скорости пять Махов, сообщили в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Кореи.
Как уже писал Лайф, накануне, 2 ноября, сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные Южной Кореи высказались о не менее чем десяти ракетах со стороны КНДР. Позже стало известно, что северокорейские военные запустили за сутки по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет "земля – воздух". В ответ на запуски ракет со стороны Пхеньяна президент Республики Корея Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации".
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