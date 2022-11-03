В Южной Корее заявили о неудачном запуске КНДР межконтинентальной ракеты

Запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР завершился неудачей. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление южнокорейских военных.

"Полёт ракеты большой дальности Северной Кореи после отделения второй ступени не оценивается как нормальный", — заявил источник агентства.

Как уточнили в Объединённом комитете начальников штабов США, ракета была выпущена из района Сунан в Пхеньяне примерно в 07:40 (01:40 мск). Она пролетела расстояние почти 760 километров на максимальной высоте около 1920 километров, а её максимальная скорость достигла 15 Махов.