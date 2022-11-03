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2 ноября, 23:23

Новая ракета от КНДР: В Японии объявлена воздушная тревога

Рёнхап сообщило о новом запуске баллистической ракеты из КНДР в сторону Японского моря

КНДР вновь осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

Из-за пуска ракеты со стороны Северной Кореи в Японии была объявлена тревога. В стране сработала автоматическая система предупреждения, её сообщения передают национальное телевидение, приложения на телефонах. Людей в префектурах на северо-востоке Японии призывают направляться в укрытия. По данным системы оповещения, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.

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Как уже писал Лайф, накануне сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные Южной Кореи высказались о не менее чем десяти ракетах со стороны КНДР. Позже стало известно, что северокорейские военные запустили за сутки по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет "земля – воздух". В ответ на запуски ракет со стороны Пхеньяна президент Республики Корея Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации".

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Иван Косицын

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