Новая ракета от КНДР: В Японии объявлена воздушная тревога
Рёнхап сообщило о новом запуске баллистической ракеты из КНДР в сторону Японского моря
КНДР вновь осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
Из-за пуска ракеты со стороны Северной Кореи в Японии была объявлена тревога. В стране сработала автоматическая система предупреждения, её сообщения передают национальное телевидение, приложения на телефонах. Людей в префектурах на северо-востоке Японии призывают направляться в укрытия. По данным системы оповещения, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.
Как уже писал Лайф, накануне сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные Южной Кореи высказались о не менее чем десяти ракетах со стороны КНДР. Позже стало известно, что северокорейские военные запустили за сутки по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет "земля – воздух". В ответ на запуски ракет со стороны Пхеньяна президент Республики Корея Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации".
ТАСС / AP / Ahn Young-joon