Новая ракета от КНДР: В Японии объявлена воздушная тревога

КНДР вновь осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

Из-за пуска ракеты со стороны Северной Кореи в Японии была объявлена тревога. В стране сработала автоматическая система предупреждения, её сообщения передают национальное телевидение, приложения на телефонах. Людей в префектурах на северо-востоке Японии призывают направляться в укрытия. По данным системы оповещения, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.