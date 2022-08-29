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29 августа, 11:56

Зрители вздрогнули, увидев, в какой клоповник внучка Гурченко превратила квартиру в центре Москвы

По самым скромным подсчётам, стоимость этих трёхкомнатных владений в столице составляет 30 млн рублей. Наследница актрисы утверждает, что бардак — всего лишь подготовка к ремонту.

<p>Елена Королёва, внучка актрисы Людмилы Гурченко. Кадр "Звёзды сошлись", AO "Телекомпания НТВ" / <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2721200/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ntv.ru</a></p>

Елена Королёва, внучка актрисы Людмилы Гурченко. Кадр "Звёзды сошлись", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Казалось бы, кадрами из захламлённых квартир никого не удивить. Но одно дело, когда в бомжатник жилище превращают асоциальные элементы, и совсем другое — когда речь идёт о ком-то известном. На этот раз шума в прессе наделала внучка актрисы Людмилы Гурченко. Судя по кадрам, показанным в передаче "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, 39-летняя Елена Королёва ой как давно не убиралась в трёхкомнатной квартире. Недвижимость в центре Москвы досталась Лене в наследство от звёздной бабушки. Поначалу в некогда роскошных апартаментах жила дочка Гурченко, а спустя время туда перебралась Королёва с дочкой-подростком и отцом-пенсионером.

Сейчас в квартире царит бедлам: шикарные шубы покойной Гурченко валяются вперемешку с книгами из семейной библиотеки. Королёва утверждает, что это всего лишь подготовка к ремонту, но верится с трудом. Кстати, внучка советской звезды сейчас ждёт второго ребёнка. Квартиру она планирует сдавать, а сама хочет переехать в съёмное жильё.

Выпуск программы "Звёзды сошлись", в котором показали внучку Людмилы Гурченко и её захламлённую квартиру в центре Москвы. Видео © AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Мы ремонт будем делать. Вопрос в том, что квартира готовится к ремонту, мы ж переезжаем

Елена Королёва

внучка Людмилы Гурченко

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