Зрители вздрогнули, увидев, в какой клоповник внучка Гурченко превратила квартиру в центре Москвы
По самым скромным подсчётам, стоимость этих трёхкомнатных владений в столице составляет 30 млн рублей. Наследница актрисы утверждает, что бардак — всего лишь подготовка к ремонту.
Елена Королёва, внучка актрисы Людмилы Гурченко. Кадр "Звёзды сошлись", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru
Казалось бы, кадрами из захламлённых квартир никого не удивить. Но одно дело, когда в бомжатник жилище превращают асоциальные элементы, и совсем другое — когда речь идёт о ком-то известном. На этот раз шума в прессе наделала внучка актрисы Людмилы Гурченко. Судя по кадрам, показанным в передаче "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, 39-летняя Елена Королёва ой как давно не убиралась в трёхкомнатной квартире. Недвижимость в центре Москвы досталась Лене в наследство от звёздной бабушки. Поначалу в некогда роскошных апартаментах жила дочка Гурченко, а спустя время туда перебралась Королёва с дочкой-подростком и отцом-пенсионером.
Сейчас в квартире царит бедлам: шикарные шубы покойной Гурченко валяются вперемешку с книгами из семейной библиотеки. Королёва утверждает, что это всего лишь подготовка к ремонту, но верится с трудом. Кстати, внучка советской звезды сейчас ждёт второго ребёнка. Квартиру она планирует сдавать, а сама хочет переехать в съёмное жильё.
Выпуск программы "Звёзды сошлись", в котором показали внучку Людмилы Гурченко и её захламлённую квартиру в центре Москвы. Видео © AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru
Мы ремонт будем делать. Вопрос в том, что квартира готовится к ремонту, мы ж переезжаем
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