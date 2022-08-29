Зрители вздрогнули, увидев, в какой клоповник внучка Гурченко превратила квартиру в центре Москвы

Казалось бы, кадрами из захламлённых квартир никого не удивить. Но одно дело, когда в бомжатник жилище превращают асоциальные элементы, и совсем другое — когда речь идёт о ком-то известном. На этот раз шума в прессе наделала внучка актрисы Людмилы Гурченко. Судя по кадрам, показанным в передаче "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, 39-летняя Елена Королёва ой как давно не убиралась в трёхкомнатной квартире. Недвижимость в центре Москвы досталась Лене в наследство от звёздной бабушки. Поначалу в некогда роскошных апартаментах жила дочка Гурченко, а спустя время туда перебралась Королёва с дочкой-подростком и отцом-пенсионером.