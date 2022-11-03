В Турции заявили, что работа зернового коридора полностью нормализована

Министр рассказал, что после выхода РФ из зерновой сделки данный вопрос обсуждался с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Так, Анкара говорила о необходимости не допустить роста цен на продукты питания и добиться политической стабильности, Москва также выразила по этому поводу обеспокоенность. Кроме того, турецкая сторона пообщалась с Украиной, Киев дал "некоторые заверения" о неиспользовании коридора в военных целях. Эти гарантии в дальнейшем были переданы Шойгу.