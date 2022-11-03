В Турции заявили, что работа зернового коридора полностью нормализована
Глава Минобороны Турции Акар: Работа зернового коридора полностью нормализовалась
Функционирование зернового коридора полностью нормализовалось. Об этом в интервью газете Haberturk сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Министр рассказал, что после выхода РФ из зерновой сделки данный вопрос обсуждался с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Так, Анкара говорила о необходимости не допустить роста цен на продукты питания и добиться политической стабильности, Москва также выразила по этому поводу обеспокоенность. Кроме того, турецкая сторона пообщалась с Украиной, Киев дал "некоторые заверения" о неиспользовании коридора в военных целях. Эти гарантии в дальнейшем были переданы Шойгу.
"В 12:00 среды (2 ноября. — Прим. Лайфа) работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Деятельность продолжается, это гуманитарный вопрос", — сказал он.
Акар подчеркнул, что Турция прилагает все усилия по продлению стамбульских договорённостей. По его словам, с Украины уже вышло более десяти миллионов тонн зерна.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
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