Мэр Кривого Рога заявил о серьёзном повреждении объекта энергоинфраструктуры

В Кривом Роге зафиксированы серьёзные повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, часть города осталась без воды и света. Об этом сообщил мэр Александр Вилкул.

"Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительные. Несколько районов города без света и воды", — написал он в телеграм-канале.

Специалисты уже начали восстановительные работы.