Мэр Кривого Рога заявил о серьёзном повреждении объекта энергоинфраструктуры
В Кривом Роге зафиксированы серьёзные повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, часть города осталась без воды и света. Об этом сообщил мэр Александр Вилкул.
"Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительные. Несколько районов города без света и воды", — написал он в телеграм-канале.
Специалисты уже начали восстановительные работы.
Ранее Лайф писал, что "Укрэнерго" дала команду на веерные отключения электричества в ряде украинских регионов. Это касается Днепропетровской и Кировоградской областей Украины, а также подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Telegram-канал Александра Вилкула