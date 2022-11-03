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3 ноября, 06:56

Мэр Кривого Рога заявил о серьёзном повреждении объекта энергоинфраструктуры

В Кривом Роге зафиксированы серьёзные повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, часть города осталась без воды и света. Об этом сообщил мэр Александр Вилкул.

"Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительные. Несколько районов города без света и воды", — написал он в телеграм-канале.

Специалисты уже начали восстановительные работы.

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Ранее Лайф писал, что "Укрэнерго" дала команду на веерные отключения электричества в ряде украинских регионов. Это касается Днепропетровской и Кировоградской областей Украины, а также подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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Telegram-канал Александра Вилкула

Артур Лапсаков

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