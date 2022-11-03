В ходе опроса россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску вакансий "Работа.ру" и для работы с самозанятыми "Подработка".

Так, 19% респондентов ответили, что к таким профессиям относится администратор, 13% проголосовали за редактора или корректора, а 12% хотели бы собирать заказы для дополнительного заработка. Также, по словам 11%, для подработки лучше всего подходит должность водителя. Каждый десятый считает привлекательной профессию курьера, а 9% — IT-специалиста.

Ещё 8% отметили, что готовы преподавать и давать частные уроки. Столько же выбрали вариант работы с соцсетями. По 7% россиян указали профессию графического дизайнера, строителя или разнорабочего. Также 68% респондентов выразили желание к возможности подработки при наличии основного места работы, а 22% уже так работают. При этом в дополнительном заработке не заинтересован каждый десятый россиянин. Всего в опросе приняли участие более трёх тысяч респондентов из всех регионов РФ.