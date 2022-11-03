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3 ноября, 09:50

Россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки

RT: К самым лучшим профессиям для подработки в РФ относятся администратор и корректор

В ходе опроса россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску вакансий "Работа.ру" и для работы с самозанятыми "Подработка".

Так, 19% респондентов ответили, что к таким профессиям относится администратор, 13% проголосовали за редактора или корректора, а 12% хотели бы собирать заказы для дополнительного заработка. Также, по словам 11%, для подработки лучше всего подходит должность водителя. Каждый десятый считает привлекательной профессию курьера, а 9% — IT-специалиста.

Ещё 8% отметили, что готовы преподавать и давать частные уроки. Столько же выбрали вариант работы с соцсетями. По 7% россиян указали профессию графического дизайнера, строителя или разнорабочего. Также 68% респондентов выразили желание к возможности подработки при наличии основного места работы, а 22% уже так работают. При этом в дополнительном заработке не заинтересован каждый десятый россиянин. Всего в опросе приняли участие более трёх тысяч респондентов из всех регионов РФ.

Россиянам рассказали, как не угодить в лапы мошенников при поиске подработки

Россиянам рассказали, как не угодить в лапы мошенников при поиске подработки

Ранее сервис "Авито.Работа" составил список предновогодних вакансий в Москве, актуальных уже сейчас. К ним относится упаковщик сладких новогодних подарков. Таким работникам готовы платить за смену от 1500 до 2000 рублей. Это является отличным вариантом для подработки, так как выплачивать деньги обещают раз в день или неделю.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
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