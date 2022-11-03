Осуждённый за ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил вышел из колонии
Блогер Эдвард Бил вышел из колонии на свободу. Информацию об этом опубликовала его жена Диана Биль в телеграм-канале. Там же она выложила видео с мужем.
Блогер Эдвард Бил вышел на свободу. Видео © Telegram / Di place
По делу о массовом ДТП с пострадавшими в центре Москвы блогер провёл в колонии полгода. В марте Била приговорили к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В мае приговор смягчили. Срок запрета на управление транспортными средствами сократили до двух с половиной лет вместо трёх.
Пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев