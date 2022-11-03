Осуждённый за ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Блогер Эдвард Бил вышел из колонии на свободу. Информацию об этом опубликовала его жена Диана Биль в телеграм-канале. Там же она выложила видео с мужем.

По делу о массовом ДТП с пострадавшими в центре Москвы блогер провёл в колонии полгода. В марте Била приговорили к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В мае приговор смягчили. Срок запрета на управление транспортными средствами сократили до двух с половиной лет вместо трёх.